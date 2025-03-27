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Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman? Antalya derbisi için geri sayım

Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman? Antalya derbisi için geri sayım

22:0827/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 29. haftası Antalya derbisine sahne olacak
Süper Lig'in 29. haftası Antalya derbisine sahne olacak

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Antalya derbisi olarak bilinen Antalyaspor-Alanyaspor maçı oynanacak. Lig'de Antalyaspor 33 puanla 12. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 31. puanla 14. sırada. İşte karşılaşma öncesindeki son gelişmeler, istatistikler ve maçtan bilgiler.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek. Antalyaspor, ligin geride kalan bölümünde 33 puan toplarken, Alanyaspor ise hanesine 31 puan yazdırdı.


Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.


Alanyaspor'da ise sakatlığı süren Buluthan Bulut, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Hadergjonaj'ın kadroda yer alıp almayacağı maç günü belli olacak.


Belözoğlu ile Pereira, ilkleri yaşayacak

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk kez Antalya derbisi heyecanı yaşayacak. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Portekizli Joao Pereira ise turuncu-yeşilli ekibin başında ilk maçına Antalya derbisinde çıkacak.


Süper Lig'de 18. randevu


Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Antalyaspor 27 gol atarken, Alanyaspor ise 20 golle karşılık verdi.


Antalyaspor, Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 2-1 kazandı.

#Antalyaspor
#Alanyaspor
#Süper Lig
#Antalya derbisi

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