Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman? Antalya derbisi için geri sayım

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Antalyaspor 27 gol atarken, Alanyaspor ise 20 golle karşılık verdi.