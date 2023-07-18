Antalyaspor, Fransa Ligue 1 takımı Lens’ten 27 yaşındaki Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

ADAM BUKSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adam Buksa, 12 Temmuz 1996 doğumlu Polonyalı profesyonel bir futbolcudur. Aslen Zabrze, Polonya'dan gelmektedir. Futbol kariyerinde farklı takımlarda oynamıştır.

2021 Eylül'ünde kesildiği için, o dönemde Adam Buksa, Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer (MLS) takımlarından New England Revolution'da oynamaktaydı. 2019 Aralık ayında New England Revolution'a, Designated Player (DP) statüsüyle transfer oldu ve takım için önemli bir etki yarattı.

Oyuncu 2022-2023 sezonunda Lens’e transfer oldu ve buraya başarılı bir sezon geçirdi.

SATIN ALMA OPSİYONU 1 YILLIĞINA KİRALANDI

Antalyaspor, Fransa Ligue 1 takımı Lens’ten 27 yaşındaki Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fransa Ligue 1 takımı Lens’ten 27 yaşındaki Polonyalı santrfor Adam Buksa’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine yönetim kurulu üyesi Turan Deveci katıldı. Deveci, yaptığı konuşmada Polonyalı futbolcu ile sözleşme imzalamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Yönetim kurulu olarak yeni sezon transfer çalışmalarımız sonucunda Adam Buksa ile satın alma opsiyonu bizde olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun gösterdiği çabanın yanı sıra Buksa da ortaya net bir karakter koydu. Bunun için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyacağı performans ve atacağı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuracağına inancımız tamdır. Vurduğu gol olsun" dedi.

"Sahada harika işler yapmak için çalışacağız"

Antalya’da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Polonyalı golcü ise "Kariyerim açısından kesinlikle en doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum. Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye’nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri hoca ile bir çok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

27 yaşındaki Buksa, imzanın ardından kırmızı-beyazlı takımın ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere kafile ile birlikte Erzurum’a gitti.







