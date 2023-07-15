Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rusya kampının son maçında Neftçi Bakü PFK ile karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal Rodrigo Becao transferi hakkında müjdeyi verdi. İsmail Kartal, Rodrigo Becao transferinin bittiğini duyurdu. Peki Rodrigo Becao kimdir? İşte detaylar.
RODRİGO BECAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Rodrigo Becão, Brezilyalı bir futbolcudur. Tam adı Rodrigo Alves da Silva Becão'dur. 8 Şubat 1996 tarihinde Brezilya'nın São Paulo şehrinde doğmuştur.
Becão, futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia kulübünün altyapısında başlamıştır. Profesyonel kariyerine ise 2015 yılında Bahia'da adım atmıştır. Bahia'da bir sezon oynadıktan sonra 2016 yılında Cruzeiro takımına transfer olmuştur. Ancak Cruzeiro'da forma şansı bulamamış ve kısa süre sonra Chapecoense takımına kiralanmıştır.
2017 yılında Becão, Serie B takımlarından Paraná Clube'ye transfer olmuştur. Paraná Clube'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Serie A ekiplerinden CSKA Moskova'nın dikkatini çekmiştir. 2018 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Becão, Rusya'da forma giymeye başlamıştır.
CSKA Moskova'da iki sezon geçirdikten sonra 2020 yılında İtalyan Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olmuştur. Udinese formasıyla Serie A'da oynamaktadır ve savunmanın merkezinde görev yapmaktadır.
27 yaşındaki stoper Rodrigo Becao, Udinese ile 130 maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp 3 asist kaydetti.
Öte yandan Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 mücadelede 11 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.