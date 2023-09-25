AÖF, 1982 yılında kurulmuştur. Türkiye'de anlamda uzaktan eğitim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında güz döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu (final) sınavı uygulayacak.

AÖF'de lisans, önlisans ve lisansüstü programlar hangileri?

AÖF'de lisans, önlisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır. Lisans programları arasında İktisat, İşletme, İletişim, Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya gibi programlar yer almaktadır. Önlisans programları arasında Adalet, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Eczacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Turizm ve Otelcilik gibi programlar yer almaktadır. Lisansüstü programları arasında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora programları bulunmaktadır.

AÖF'ye kayıt yaptırmak için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?

AÖF'ye başvuru için ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmek gerekmektedir. AÖF'ye kayıt yaptırmak için YKS'den en az 150 puan almak gerekmektedir.

AÖF'de eğitim, uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Öğrenciler, dersleri internet üzerinden takip ederler. Derslerde kullanılan kaynaklar, ders kitapları, ders notları, videolar, online sınavlar ve ödevlerden oluşmaktadır.

AÖF'de eğitim süresi ne kadar, kaç yıl?

AÖF'de eğitim süresi, programın türüne göre değişiklik göstermektedir. Lisans programlarında eğitim süresi 4 yıldır. Önlisans programlarında eğitim süresi 2 yıldır. Lisansüstü programlarda eğitim süresi, programın türüne göre değişiklik göstermektedir.

AÖF'den mezun olmak için, programın gerektirdiği dersleri başarıyla tamamlamak ve gerekli krediyi almak gerekmektedir.

AÖF, Türkiye'de en çok tercih edilen uzaktan eğitim kurumları arasında yer almaktadır. AÖF'den mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde iş bulma imkanına sahiptirler.

AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi duyuruldu. Güz dönemi ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihinde, güz dönemi dönem sonu sınavı (final) 20-21 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek. Bahar dönemi ara sınavı 20-21 Nisan 2024, dönem sonu final sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek. AÖF’te telafi ve bütünleme sınavı bulunmuyor. Yaz okulu sınavları ise 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek.

AÖF öğrenci girişi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi öğrenciler tarafından sıklıkla giriş yapılan bir portaldır. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF kayıtları ne zaman? (2023-2024)

İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) 18 Eylül 2023 Pazartesi - 06 Ekim 2023 Cuma

Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme

09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi