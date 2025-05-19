AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI: AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2024-2025 bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Dönemin kapanışını belirleyecek olan bu sınavlara kısa bir süre kala, öğrenciler hem sınav tarihlerini hem de sınav giriş belgelerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversitenin yayımladığı akademik takvime göre, final sınavları Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınav sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.