AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI: AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler için bahar dönemi final maratonu yaklaşıyor. 2025 akademik takvimine göre AÖF final sınavları, 24-25 Mayıs tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci sınav öncesi hazırlıklarını sürdürürken, sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek. Her oturumda farklı derslerden sınava girecek olan öğrenciler için sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum düzenlenecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2024-2025 bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Dönemin kapanışını belirleyecek olan bu sınavlara kısa bir süre kala, öğrenciler hem sınav tarihlerini hem de sınav giriş belgelerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Üniversitenin yayımladığı akademik takvime göre, final sınavları Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınav sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, AÖF 2025 bahar dönemi dönem sonu (final) sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavlar her iki günde de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak.
SINAVLAR ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?
2025 AÖF final sınavları yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezlerinde, kimlik belgeleriyle birlikte sınavlara katılacak.
Sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı