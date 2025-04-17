AÖF bahar dönemi sınavları saat kaçta olacak? AÖF kaç oturum gerçekleştirilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavlarından önce öğrenciler, sınav oturumlarının saat kaçta olacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, Nisan ayında yapılacak. Üniversite tarafından yayımlanan bilgilendirmede saat bilgisine de yer verildi. Ara sınavlar 3 oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÖF 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Sabah oturumu saat 09.30’da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00’te başlayacak.