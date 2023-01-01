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AÖF Güz Dönemi final sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi tarafından 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları bugün takamlanıyor. Yüksek puan almak için sınavda ter döken öğrenclerin gözü AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Açık Öğretim Fakültesi soru ve cevap anahtarları için gözler AÜ'de. Peki, 2023 AÖF Güz Dönemi final sınav soru ve cevapları açıklandı mı? İşte 2023 final sınavı AÖF soru ve cevap anahtarı kitapçığı detayları…

10:57 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?

2022-2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Final Sınavları 21- 22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlara giren öğrenciler tarafından Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların ardından AÖF soru cevap anahtarıyla öğrenciler sınav puanlarını hesaplayabilecekler. AÖF soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

AÖF soru ve cevapları

AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı?

AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi 2023 bahar dönemi

2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF final sınavının ortalamaya etkisi nedir?

  • Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.



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#anadolu üniversitesi
31 dakika önce
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AÖF Güz Dönemi final sınav soru ve cevapları açıklandı mı?
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