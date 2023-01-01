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AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
2022-2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Final Sınavları 21- 22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlara giren öğrenciler tarafından Açıköğretim AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların ardından AÖF soru cevap anahtarıyla öğrenciler sınav puanlarını hesaplayabilecekler. AÖF soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023