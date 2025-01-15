Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen sınav sonrasında gözler, final sınav tarihlerine çevrildi. AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?