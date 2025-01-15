Açıköğretim Fakütesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final sınavlarının uygulanacağı tarihi gündemine aldı. Bilindiği gibi AÖF sınavlarında, ara sınav notu ortalamayı yüzde 30, final sınavı notu ise yüzde 70 etkilemektedir. İşte 2025 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen sınav sonrasında gözler, final sınav tarihlerine çevrildi. AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak.
AÖF vize sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF ders geçme notu kaç?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.