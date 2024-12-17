Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler bu hafta sonu düzenlenen sınavlara katılıyor. Türkiye genelinde düzenlenen sınava katılan binlerce aday sınav sonuçlarına odaklandı. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken 30 dakika sınav süresi verildi. Peki, 2024 AÖF ara (vize) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aos Açıköğretim Fakültesi sonuç öğrenme ekranı

1 /6 2024 - 2025 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi vize sınavları ilk oturumu gerçekleştirildi. 6-7 Aralık Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek AÖF vize sınavlarına katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖF 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2 /6 AÖF VİZ (ARA) SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Bahar dönemi AÖF ara sınavları da 19-20 Nisan 2025 tarihinde, Dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.







3 /6 AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

4 /6 AÖF VİZE (ARA) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak duyurulmadı. Konuyla ilgili paylaşım yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

5 /6 AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişme açılacak. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş seçeneğiyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

