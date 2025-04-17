AÖF ders geçme notu ve harf notu karşılığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi 2025 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. AÖF vize (ara) sınav geçme notu ve vize sınav notu hesaplama şimdiden öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'te vize geçme notu kaç? AÖF vize sınavından kaç almak gerekiyor? İşte AÖF geçme notuna ilişkin detaylar...
AÖF Ara Sınavları 19-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavları not ortalamasına %30, dönem sonu (final) sınavları ise ortalamaya %70 etki edecek. Peki, AÖF vize sınavından kaç almak gerekiyor?
AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU
AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU HESAPLAMA
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:
Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)
Başarı Notu = 18 + 56
Başarı Notu = 74
AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?
AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.
Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.