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AÖF vize (ara) sınav geçme notu kaç? 2025 AÖF geçme notu hesaplama

AÖF vize (ara) sınav geçme notu kaç? 2025 AÖF geçme notu hesaplama

Tuğba Güner
13:5817/04/2025, الخميس
G: 17/04/2025, الخميس
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AÖF geçme notu
AÖF geçme notu

AÖF ders geçme notu ve harf notu karşılığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi 2025 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. AÖF vize (ara) sınav geçme notu ve vize sınav notu hesaplama şimdiden öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'te vize geçme notu kaç? AÖF vize sınavından kaç almak gerekiyor? İşte AÖF geçme notuna ilişkin detaylar...

AÖF Ara Sınavları 19-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavları not ortalamasına %30, dönem sonu (final) sınavları ise ortalamaya %70 etki edecek. Peki, AÖF vize sınavından kaç almak gerekiyor?

AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU

sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir.

AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU HESAPLAMA

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)

Başarı Notu = 18 + 56

Başarı Notu = 74

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?

AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.




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