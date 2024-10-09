Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim itibariyle başladı. AÖF kayıt yenileme ve ders ekle- sil işlemlerine 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek. Öğrenciler AÖF kayıt yenilemesi ücreti olarak öğretim materyal ücreti, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödeyecek. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? AÖF ders ekle-sil işlemi nasıl yapılır? AÖF Güz dönemi kayıt yenileme ücretleri ne kadar oldu 2024? İşte ayrıntılar...