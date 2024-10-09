Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Adaylar kayıt yenileme işlemini gerçekleştirdikten sonra eğitim ücretini ödeyerek kayıt işlemini tamamlayacak. AÖF, güz dönemi kayıt yenileme süreci ve harç ücretlerine dair bilgiler verdi. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim itibarıyla başladı. Henüz kayıt yenilemelerini tamamlamayan öğrenciler kayıt ücretleri ve kayıt işlemlerinin ayrıntıları merak kazandı.
2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zam ile
birlikte, geçen yılki dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti
yüzde 69 artış ile 1995 liraya çıktı.
2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin
ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira
olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400
lira oldu.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?
AÖF kayıt yenileme ücreti genellikle internetten ya da anlaşmalı bankalardan
ödenmektedir. Belirlenen tarihler arasında ücret ödemesi yapılmalıdır.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.