Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim itibariyle başladı. AÖF kayıt yenileme ve ders ekle- sil işlemlerine 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek. Öğrenciler AÖF kayıt yenilemesi ücreti olarak öğretim materyal ücreti, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödeyecek. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? AÖF ders ekle-sil işlemi nasıl yapılır? AÖF Güz dönemi kayıt yenileme ücretleri ne kadar oldu 2024? İşte ayrıntılar...

1 /11 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki 2024-2025 AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenilleme ve ders ekle- sil işlemleri nasıl yapılır?

2 /11 2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) akademik takvimi ile 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli olmuştu. Buna göre AÖF kayıt yenileme işlemleri, 07 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.



3 /11 18 Ekim 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.

Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

4 /11 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.



5 /11 Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.





6 /11 AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7 /11 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.



8 /11 Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Güz dönemi için 25 Kasım 2024 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında ödeyebilecek. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacak.



9 /11 KAYIT YENİLEME VE ÖĞRENCİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

10 /11 AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2024?

AÖF kayıt yenileme Ücreti *1.900 ile 2.400 TL arasında değişiyor. Ücretler seçilecek ders adedine göre belirlenecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.



