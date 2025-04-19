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AÖF SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖF SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

09:4419/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturumda yapılacak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak, öğrencilere her ders için 30 dakikalık yanıt süresi tanınacak. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler bu kez AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarında olacak.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2024 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav oturumları bittikten sonra, sınav soruları ve cevapları sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden ilan edilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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