AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları için sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan sınavlar, 20-21 Nisan tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini ve oturum bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sınav günü adayların, kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor. Ara sınavların ardından final tarihleri ve sonuç açıklama süreci de merakla bekleniyor.