AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, bu hafta sonu yapılacak sınavlar öncesi sınav yerlerini ve oturum saatlerini araştırıyor. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınavlar 19-20 Nisan tarihlerinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sabah ve öğleden sonra yapılacak oturumlara katılacak öğrenciler, sınav belgeleriyle birlikte sınav günü belirtilen saatlerde sınav salonlarında hazır bulunacak. Dönem sonu sınavları ve yaz okulu takvimi de netleşti.
Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları için sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan sınavlar, 20-21 Nisan tarihlerinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini ve oturum bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sınav günü adayların, kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor. Ara sınavların ardından final tarihleri ve sonuç açıklama süreci de merakla bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından iki hafta içerisinde erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının sonuna doğru açıklanması öngörülüyor.
AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
Nisan ayında uygulanacak AÖF ara sınavlarının ardından Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AÖF yaz okulu 30 Haziran'da başlayacak 16 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos tarihinde olacak.