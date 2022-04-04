AÖF SONUÇ SORGULAMA: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi.
2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.