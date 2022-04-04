Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün AÖF SONUÇ SORGULAMA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN HABERLER

AÖF SONUÇ SORGULAMA: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınavına katılan öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşen sınav sonrası öğrencilerin 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları 2022 yayımlandı mı? İşte ayrıntılar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuç ekranı!
aöf

AÖF bahar dönemi ara sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.