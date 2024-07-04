Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başladı. Üniversiteyi dışardan bitiren adaylar ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yaz okulu başvuru kayıtlarını yapabilecek. Henüz kayıt yenileme işlemini tamamlamış olan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresinde işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. İşte AÖF yaz okulu tarihi, şartları ve ücreti hakkında bilgiler…
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN 2024?
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos günü uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir.
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 05 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.