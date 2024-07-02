Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. 1958 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi'ne giriş için her yıl yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirli bir puan almak gerekmektedir. Puanlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Anadolu Üniversitesi 2024 yılı için lisans ve ön lisans programlarını tercih edecek adaylar, 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) bölümleri ve AÜ örgün, ikinci öğretim, AÖF taban puanları başarı sıralaması.