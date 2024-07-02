Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2024 yılında lisans ve önlisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaların kaç olduğuna ilişkin aramalar bir hayli hızlandı. Bu haberde, AÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına ilişkin en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. Peki AÜ 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması nedir? İşte Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları:
Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. 1958 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi'ne giriş için her yıl yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirli bir puan almak gerekmektedir. Puanlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Anadolu Üniversitesi 2024 yılı için lisans ve ön lisans programlarını tercih edecek adaylar, 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) bölümleri ve AÜ örgün, ikinci öğretim, AÖF taban puanları başarı sıralaması.
Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüştürülmüş ve Türkiye'de ilk defa Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
İlk dönemlerde, Yunus Emre Kampüsünde faaliyet gösteren üniversitenin Meşelik ve Bademlik kampüslerinde bulunan eğitim birimleri daha sonra Osmangazi Üniversitesini oluşturmuştur. 2 Eylül Kampüsü ise 2018 yılında Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesinin temelini oluşturmuştur.
Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 5 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 25 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Fakülteler
Açıköğretim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi (Açıköğretim)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi (Açıköğretim)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Yüksek Okullar
Devlet Konservatuvarı
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu