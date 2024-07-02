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Anadolu Üniversitesi (AÜ) örgün, ikinci öğretim, AÖF taban puanları başarı sıralaması

13:57 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:06 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Anadolu Üniversitesi (AÜ)&nbsp;taban puanları, başarı sırası</p>
Anadolu Üniversitesi (AÜ) taban puanları, başarı sırası

Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2024 yılında lisans ve önlisans programlarına kabul edilecek öğrenci adayları için taban puanları ve başarı sıralamaların kaç olduğuna ilişkin aramalar bir hayli hızlandı. Bu haberde, AÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına ilişkin en güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşacağız. Peki AÜ 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması nedir? İşte Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları:

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Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. 1958 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi'ne giriş için her yıl yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirli bir puan almak gerekmektedir. Puanlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Anadolu Üniversitesi 2024 yılı için lisans ve ön lisans programlarını tercih edecek adaylar, 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) bölümleri ve AÜ örgün, ikinci öğretim, AÖF taban puanları başarı sıralaması.

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YÖK ATLAS ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRASI İÇİN TIKLAYIN


2023-2024 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi (AU) Taban-Tavan Puanları için tıklayınız.

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Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüştürülmüş ve Türkiye'de ilk defa Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

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İlk dönemlerde, Yunus Emre Kampüsünde faaliyet gösteren üniversitenin Meşelik ve Bademlik kampüslerinde bulunan eğitim birimleri daha sonra Osmangazi Üniversitesini oluşturmuştur. 2 Eylül Kampüsü ise 2018 yılında Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesinin temelini oluşturmuştur.

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Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 5 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 25 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

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Anadolu Üniversitesi Fakülteler

Açıköğretim Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Fakültesi (Açıköğretim)

İletişim Bilimleri Fakültesi

İşletme Fakültesi (Açıköğretim)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

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Anadolu Üniversitesi Yüksek Okullar

Devlet Konservatuvarı

Engelliler Entegre Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu




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Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Meslek Yüksekokulu

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu




#Anadolu Üniversitesi
#Anadolu Üniversitesi taban puanı
#AÖF
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