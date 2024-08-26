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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr sonuç sorgulama ekranı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenmişti. Aldıkları puanı öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Sınav notu nereden sorgulanır? AÖF sınav sonuçları (aof.anadolu.edu.tr) öğrenme ekranı...

11:22 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF sonuçları
AÖF sonuçları

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, söz konusu sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. AÖF yaz okulu sınav notları 26 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sonuç duyurusunu bekliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 öğretim yılına ait Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl da AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda bu hafta içi AÖF yaz okulu sonuçlarının yayınlanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Sınav sonuçları ve puan durumu “ekampus.anadolu.edu.tr” adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.



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