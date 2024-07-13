"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi final sınavları ardından gözler yaz okulu sınavına çevrildi. Yayınlanan akademik takvim ile Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi belli oldu. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 17 Ağustos Cumartesi 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?