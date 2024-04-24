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AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 - 2024: Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

"Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 2023 - 2024 dönemi AÖL 3. dönem kayıt tarihlerini paylaştı. Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihi ve ücreti, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Kayıt işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. Peki Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

13:31 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:31 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL 3 dönem kayıt yenileme takvimi
AÖL 3 dönem kayıt yenileme takvimi

"Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini 13 Mayıs Pazartesi gününün mesai bitimine kadar yapabilecek. Öğrenciler, ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek ancak kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.


AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.


Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.


Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.


Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.


Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

#AÖL
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#açık lise kayıt yenileme
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