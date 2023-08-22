AÖL
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Ancak genellikle sınav sonuçları en geç 20 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu durumda AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde ilan edilecek. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.