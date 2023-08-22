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AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 3. dönem sınavları online olarak 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasıyla gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Çevrimiçi sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Binlerce açık lise öğrencisi AÖL 3. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

09:02 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Ancak genellikle sınav sonuçları en geç 20 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu durumda AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde ilan edilecek. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.




#aöl
#açık öğretim lisesi
#aöl 3. dönem
#aöl sonuçları
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