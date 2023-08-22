Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınav sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Ancak genellikle sınav sonuçları en geç 20 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu durumda AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.