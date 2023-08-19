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MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınavları yapılacak mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları çevrim içi olarak tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sınavlar şimdi sonuç aşamasında. Geri sayım devam ederken açık lise öğrencileri, ek sınav olup olmadığını araştırmaya başladı. MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınavları yapılacak mı? İşte AÖL ek sınav detayları...

09:27 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL

AÖL

AÖL 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler katılım sağladı. Şimdi sonuçlar gündemde iken bir de ek sınavlar merak konusu oldu. Peki, AÖL 4. dönem sınavı olacak mı?

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, ''2023 Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. 2021 yılında ve daha önceki dönemlerde yapılan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son olarak 2021 yılında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile bu konu netlik kazanacak. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 4. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak. AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor. AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

4. Dönem sınavları olarak da bilinen ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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