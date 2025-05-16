AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yatacak? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 3. dönem sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, temmuz ayında gerçekleştirilecek sınavlar için geri sayım başladı. Mezuniyet hedefiyle sınavlara hazırlanan binlerce aday, oturum tarihlerini ve sınav sürecine dair detayları merak ediyor.
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
Açık Lise sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.