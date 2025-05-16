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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yatacak? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yatacak? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı

15:1616/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 3. dönem sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, temmuz ayında gerçekleştirilecek sınavlar için geri sayım başladı. Mezuniyet hedefiyle sınavlara hazırlanan binlerce aday, oturum tarihlerini ve sınav sürecine dair detayları merak ediyor.

AÖL 3.DÖNEM DINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Açık Lise sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.

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