Okullarda 2. ara tatil dönemi yaklaşırken, 18 milyon öğrenci ara tatilin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Her yıl öğrenciler iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, ikinci ara tatili nisan ayında yapacak. Tatil için plan program yapan öğrenciler net tarihi merak ediyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?
ARA TATİL NE ZAMAN?
2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
5 Nisan Cuma mesai bitimiyle başlayan bayram tatili 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
İşte 2. ara tatil takvimi;
6 Nisan Cumartesi (başlangıç)
7 Nisan Pazar
8 Nisan Pazartesi
9 Nisan Salı
10 Nisan Çarşamba
11 Nisan Perşembe
12 Nisan Cuma
13 Nisan Cumartesi
14 Nisan Pazar (son)