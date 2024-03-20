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2024 Nisan ara tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ile birleşen ara tatil tarihleri belli oldu

İlkokul, ortaokul, lise sınıfları için uygulanacak olan ara tatil ile ilgili araştırmalar arttı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili ile birleşen 2. ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, 2024 Nisan ara tatili kaç gün öğrenmek istiyor. 2024 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

09:02 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ara tatil
Ara tatil

Okullarda 2. ara tatil dönemi yaklaşırken, 18 milyon öğrenci ara tatilin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Her yıl öğrenciler iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, ikinci ara tatili nisan ayında yapacak. Tatil için plan program yapan öğrenciler net tarihi merak ediyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

5 Nisan Cuma mesai bitimiyle başlayan bayram tatili 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

İşte 2. ara tatil takvimi;

6 Nisan Cumartesi (başlangıç)

7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi

9 Nisan Salı

10 Nisan Çarşamba

11 Nisan Perşembe

12 Nisan Cuma

13 Nisan Cumartesi

14 Nisan Pazar (son)



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