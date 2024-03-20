Okullarda 2. ara tatil dönemi yaklaşırken, 18 milyon öğrenci ara tatilin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Her yıl öğrenciler iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, ikinci ara tatili nisan ayında yapacak. Tatil için plan program yapan öğrenciler net tarihi merak ediyor. Peki, 2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?