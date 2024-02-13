2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili ve ardından da yarıyıl tatili hayata geçti. MEB takvimine göre ikinci dönemin başlangıcının akabinde bir de 2. ara tatil yaşanıyor. Öğrenciler ise ikinci ara tatilin tarihine dair araştırmalara başladı. Bir yandan da ''Ara tatil kaldırılmıyor mu?'' sorusu öne çıkıyor.

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Ancak Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile birlikte tarihlerde farklılıklar oluşabilir.

NİSAN ARA TATİLİ OLACAK MI?

Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.

2. ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.







