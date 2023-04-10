|
Reklam
Reklam
Özgün

Nisan'da ara tatil ne zaman? Ara tatil tarihleri nisan 2023!

Okullarda ikinci ara tatil için geri sayım başladı. Eğitim öğretim yılı içerisinde Kasım ve Nisan olmak üzere iki ara tatil yapılıyor. İkinci ara tatilin tarihi yaklaşırken öğrenciler ara tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil başlangıç tarihi...

15:54 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ara tatil

Ara tatil

Okullarda 2. ara tatil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ara tatil tarihleri MEB takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Bayrama kısa bir süre kala, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşip uzatılıp uzatılmayacağı öğrenci ve velilerin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim takvimi ile Nisan 2. dönem ara tatil tarihleri...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Ancak bu yıl Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Ramazan bayramında okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.



#ara tatil
#okul
#meb
#tatil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.