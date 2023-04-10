Okullarda 2. ara tatil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ara tatil tarihleri MEB takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Bayrama kısa bir süre kala, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşip uzatılıp uzatılmayacağı öğrenci ve velilerin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim takvimi ile Nisan 2. dönem ara tatil tarihleri...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Ancak bu yıl Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Ramazan bayramında okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.







