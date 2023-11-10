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Okullarda 9 gün sürecek ilk ara tatil başladı! Tatil sonrası okulların açılacağı tarih

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı. Kasım ara tatili 10 Kasım Cuma günü başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? İşte MEB'in ara tatil takvimi...

14:35 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ara tatil

Ara tatil

Ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler ara tatilin biteceği güne ilişkin sorgulamalar yapıyor. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Yeni öğretim dönemi ile ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile kasım ara tatili başladı.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Tatil hafta sonu günleri ile birlikte 9 gün sürecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR 2023?

Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak.


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