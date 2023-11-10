Ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler ara tatilin biteceği güne ilişkin sorgulamalar yapıyor. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Yeni öğretim dönemi ile ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile kasım ara tatili başladı.