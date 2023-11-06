|
Özgün

Öğretmenlerin ara tatil seminerleri ne zaman yapılacak? Tarihler paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Kasım ara tatilindeki seminerlerle ilgili açıklama geçtiğimiz haftalarda geldi. Öğretmenlerin seminer dönemi, sadece kasım ara tatili için online yapılacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte ara tatil seminer tarihleri...

08:42 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğretmen seminerleri

Öğretmen seminerleri

Binlerce öğretmen ve yönetici, 2023 öğretmen seminerlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, seminerlerin yüz yüze okullarda yapılacağını duyurması ardından yeni bir açıklama daha gelmişti. Daha önce yüz yüze düzenleneceği açıklanan öğretmen seminerleri Kasım ayında uzaktan tamamlanacak. İşte kasım ayı öğretmen seminerleri ile ilgili detaylar...

Öğretmenlerin ara tatil seminerleri ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin seminer takvimine göre, kasım ayı seminerleri 13-17 Kasım tarihlerinde olacak.Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Kasım ara tatili öğretmen semineri online olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var: İstirhamım, lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.

Hayırlı olsun."



#seminer
#öğretmen seminerleri
#meb
#ara tatil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor! 6 Kasım yurtta hava durumu