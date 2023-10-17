Üniversitelerde ara tatil var mı, yok mu merak ediliyor. MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkacaklar. Üniversiteli öğrenciler bu tarihlerde ders olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde tatil ne zaman?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI, YAPILIYOR MU?

13-17 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak. Hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmemektedir. Ancak her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor. Bu bağlamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarının takip etmesi gerekiyor.







