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Üniversitelerde ara tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Üniversite öğrencileri ise ara tatilin üniversitelerde uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında üniversitelerde ara tatil olacak mı? İşte detaylar...

09:31 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Üniversitelerde ara tatil

Üniversitelerde ara tatil

Üniversitelerde ara tatil var mı, yok mu merak ediliyor. MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkacaklar. Üniversiteli öğrenciler bu tarihlerde ders olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde tatil ne zaman?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI, YAPILIYOR MU?

13-17 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak. Hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmemektedir. Ancak her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor. Bu bağlamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarının takip etmesi gerekiyor.



#üniversite ara tatil
#ara tatil
#üniversite tatili
#akademik takvim
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