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Okullarda ilk ara tatil ne zaman 2023?

Yaz tatili süreci devam ederken okul hazırlıkları yapan öğrenci veliler senenin ilk ara tatilini de merak ediyor. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılıyor. 7 gün olarak uygulanan ilk ara tatilin tarihleri merak ediliyor. Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte 2023 MEB takvimine göre ilk ara tatilin tarihi...

11:55 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ara tatil

Ara tatil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında ilk ara tatil tarihi de belli oldu.

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN 0

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

2023-2025 MEB TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı.

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



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