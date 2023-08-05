Yaz tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran itibarıyla yaz tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlayacak?