Ara tatil
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında ilk ara tatil tarihi de belli oldu.
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN 0
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
2023-2025 MEB TAKVİMİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı.
Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.
Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.