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Araç ithalatında gözetim uygulamaları değişti: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç ithalatında gözetim uygulamaları değişti: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

10:3812/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Araç aksamlarının ithalatında gözetim uygulamaları yeniden belirlendi.
Araç aksamlarının ithalatında gözetim uygulamaları yeniden belirlendi.

Motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi. Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan iki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirildi.

21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)’in 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi. Öte yandan, yalnız bisiklet ve motosiklet için olan kilitler, el pompaları, bisikletlerde kullanılan ziller, çanlar, aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri, bisiklet tekerleği ve bunların aksam ve parçaları için birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar gözetim uygulanacak.



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#Resmi Gazet
#Araç

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