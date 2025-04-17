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Togg fiyat listesi güncellendi: RWD standart ve uzun menzilli T10X'in 2025 Nisan güncel başlangıç fiyatı

Togg fiyat listesi güncellendi: RWD standart ve uzun menzilli T10X'in 2025 Nisan güncel başlangıç fiyatı

17:1217/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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<p>Togg 2025 fiyatları: T10X güncel fiyat listesi</p>
Togg 2025 fiyatları: T10X güncel fiyat listesi

Togg fiyat listesi 2025 araba tercihini yerli otomobilden yana kullanmak isteyenlerce merak konusu. Togg, nisan ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Elektrikli otomobil T10X, üç farklı opsiyonla piyasadaki yerini alırken, fiyatları ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar oldu? İşte 2025 RWD standart ve uzun menzilli T10X nisan güncel fiyatı!

Togg 2025 model araçlarının fiyatları merak konusu oldu. Togg’un 2025 yılı için güncel fiyat listesi açıklandı. Yeni yılda T10X V2 modeline özel faizsiz kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Togg tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X üç farklı opsiyonu ile piyasadaki yerini aldı. TOGG T10X, 310 km menzil ve 160 kW motor gücüne sahip başlangıç versiyonundan, 510 km menzil sunan uzun menzil versiyonuna kadar farklı seçenekler sunuyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2025 Nisan Togg güncel fiyat listesi!

Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar?

V1 RWD Standart Menzilli Togg fiyatı 1.440.000 TL'dir.


TOGG T10X V1 RWD FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD standart menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Nisan ayı itibariyle 1.440.000 TL'dir.




TOGG T10X V1 RWD FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD uzun menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Nisan ayı itibariyle 1.680.000 TL'dir.


TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V2 RWD uzun menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Nisan ayı itibariyle 1.830.000 TL'dir.






Togg Fiyat Listesi

TOGG T10X Teknik Özellikler

TOGG T10X, güçlü motor seçenekleri ve uzun menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. İşte aracın temel teknik özellikleri:

Motor Gücü: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

Batarya Kapasitesi: 52.4 kWsa (standart), 88,5 kWsa (uzun menzil)

Menzil: 310 km (standart), 510 km (uzun menzil)


Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 saniye (tek motor), 4,8 saniye (çift motor)

Şarj Süresi: 30 dakikada %10’dan %80’e şarj

Tork: 350 Nm (tek motor), 700 Nm (çift motor)

Uzunluk: 4599 mm

Genişlik: 1886 mm

Yükseklik: 1676 mm

Aks Mesafesi: 2890 mm


TOGG T10X Multimedya ve İç Donanım Özellikleri

TOGG T10X, yüksek teknoloji ile donatılmış bir iç mekan sunuyor. Standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergeler ise şu şekilde:

12,3 inç araç gösterge ekranı

29 inç bilgi-eğlence ekranı

41,3 inç uçtan uca ambiyans ekranı

8 inç dokunmatik kontrol ekranı


İnternet ve wifi hot spot özelliği

Snapdragon® işlemcili dijital kokpit

7 adet hava yastığı

Otonom sürüş destek sistemleri ( trafik işareti algılama, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, yoğun trafik pilotu)

TOGG T10X Ön Sipariş ve Satın Alma

TOGG T10X satın almak isteyenler, Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebilen Trumore uygulaması veya TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verebiliyorlar.

Togg satış rekorları kırmaya devam ediyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 oldu.

ODMD verilerine göre Togg, geçen yılın genelinde sürdürdüğü pazar lideri konumunu yılın ilk ayında da devam ettirdi. Togg, ocak ayında yaptığı 1570 satışla en yakın rakibine 555 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olurken, satılan her 4 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu bulundu.

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