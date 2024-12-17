Aralık ayı enflasyon verileri Memur ve emekliye yapılacak maaş zammı açısından belirleyici rol oynuyor. Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek ve başta memur ve emekli maaş zamları olmak üzere birçok ekonomik veriye yön verecek.

Aralık ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

2024 yılı Aralık ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak.

6 aylık enflasyon rakamı belli oluyor

Aralık ayı enflasyonu, 2024 yılı enflasyon verilerini tamamlarken, aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkını ve yıllık enflasyon oranını netleştirecek. Bu veriler, memur ve emekli maaş artışları gibi birçok ekonomik düzenleme için belirleyici olacak.

5 ylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.







