​Arap sabununun faydaları nelerdir? Arap sabunu ne işe yarar?

Bir zamanlar yağ lekelerinin, bayram temizliğinin yegane dostu Arap sabununun faydalarını sizler için hazırladık. İşte, Arap sabununun faydaları.

ARAP SABUNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Vücudun temizlenmesini sağlar.

-Cildi kir yağlardan arındırır.

-Cildi yumuşatır.

-Saçı temizler. Saç için doğal bir şampuan görevi görebilir.

-Halı, kilim ve paspasları temizler.

-Koltuk vb. ürünlerin temizliğinde kullanılan arap sabunu eşyaların yıpranmasını ve renklerin solmasını önler.

-Cam ve bardaklara parlaklık verir.

-Çamaşırların temizlenmesini sağlar.

-Ciltteki ölü hücreleri temizler.

-Ciltteki ph seviyesini dengeler.

ARAP SABUNU KAŞINTIYA NASIL GELİR?

Arap sabunu genellikle temizlik malzemesi gibi görülse de cilde oldukça faydaları olan bir üründür. Ciltteki yağlanmaya gideren arap sabunu kuru cilt problemini de ortadan kaldırır.

Ciltte kaşıntının pek çok sebebi olabilir. Ancak kuruluğa karşı bir kaşınma söz konusu ise dolaylı yoldan arap sabununun buna etkisi olabilir. Ciltteki sorunlara iyi geldiği için kaşınma konusunda birebir etkisi vardır diyemezsek de dolaylı olarak katkısı olacaktır.

ARAP SABUNU MİKROPLARI ÖLDÜRÜR MÜ?

Arap sabunu banyo, mutfak, halı, çamaşır ve bulaşık, saç ve cilt bakımına kadar çok geniş alanda kullanımı mümkün bir üründür. Arap sabunu kimyasal içermeyen ve buna rağmen oldukça temizleyici özelliğe sahiptir. Arap sabunu mikropları öldürerek istenilen temizliğin en doğal şekilde karşılanmasına yardımcı olur.

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ARAP SABUNUNUN CİLDE FAYDALARI

-Ciltteki kir ve yağı arındırır.

-Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

-Vücudu derinlemesine temizler.

-Vücuttaki fazla yağı engeller.

-Kuru cilt sorununa iyi gelir.

-Gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

-Cilt lekelerinde beyazlatma etkisine sahiptir.

ARAP SABUNU NERELERDE KULLANILIR?

Temizlik deyince hele de doğal yollardan temizlik deyince akla ilk gelen ürün arap sabunudur. Arap sabununun temizlik alanı geniş olsa da sanıldığı gibi sadece temizlik için kullanılmaz. Halı ve kilim yıkama, mutfak ve banyo temizliği, koltuk ve diğer tekstil ürünlerinin temizliği, çamaşır yıkama genel ev temizliği, cilt ve saç temizliği gibi geniş ölçekte kullanım alanı vardır.