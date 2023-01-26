Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun’da da bu kış kurak ve sıcak geçiyor. Samsun’da kasım, aralık ve ocak ayı sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederken, ocak ayında tüm zamanların sıcaklık rekoru da tekrarlandı. Meteoroloji verilerine göre yeni hafta başından itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi ve hava sıcaklığının 7 derece ve altına inmesi bekleniyor. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.