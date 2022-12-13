Arjantin - Hırvatistan Maç Kadrosu FIFA 2022 Dünya Kupası’nda yarı final için nefesler tutuldu. Bu akşam ilk finalist belli olacak. Çeyrek finalde penaltılarla Hollanda’yı eleyen Arjantin, turnuva favorilerinden Brezilya’yı penaltılarla eleyen Hırvatistan ile karşılaşacak. Futbolseverler bu akşam her iki takımda da kimlerin oynayacağını merak ediyor. Arjantin'in yine en büyük kozu dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi olacak. Hırvatistan'da ise Luka Modric takımı sırtlanacak. Arjantin - Hırvatistan ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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