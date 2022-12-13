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Arjantin - Hırvatistan Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupası’nda yarı final için nefesler tutuldu. Bu akşam ilk finalist belli olacak. Çeyrek finalde penaltılarla Hollanda’yı eleyen Arjantin, turnuva favorilerinden Brezilya’yı penaltılarla eleyen Hırvatistan ile karşılaşacak. Futbolseverler bu akşam her iki takımda da kimlerin oynayacağını merak ediyor. Arjantin'in yine en büyük kozu dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi olacak. Hırvatistan'da ise Luka Modric takımı sırtlanacak. Arjantin - Hırvatistan ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin - Hırvatistan Maç Kadrosu
Arjantin - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası’nda son haftaya girildi. Bugün ve yarın olmak üzere yarı final karşılaşmaları oynanacak. Bu akşam Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Maç kadroları haberimizde.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU

ARJANTİN

23 Emiliano Martinez

3 Nicolas Tagliafico

13 Cristian Romero

19 Nicolas Otamendi

26 Nahuel Molina

7 Rodrigo De Paul

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernandez

9 Julian Alvarez

10 Lionel Messi

11 Angel Di Maria

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

6 Dejan Lovren

19 Borna Sosa

20 Josko Gvardiol

22 Josip Juranovic

8 Mateo Kovacic

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

4 Ivan Perisic

9 Andrej Kramaric

15 Mario Pasalic

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