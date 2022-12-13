Arjantin - Hırvatistan Maç Kadrosu

2022 Dünya Kupası’nda son haftaya girildi. Bugün ve yarın olmak üzere yarı final karşılaşmaları oynanacak. Bu akşam Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Maç kadroları haberimizde.
ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU
ARJANTİN
23 Emiliano Martinez
3 Nicolas Tagliafico
13 Cristian Romero
19 Nicolas Otamendi
26 Nahuel Molina
7 Rodrigo De Paul
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernandez
9 Julian Alvarez
10 Lionel Messi
11 Angel Di Maria
HIRVATİSTAN
1 Dominik Livakovic
6 Dejan Lovren
19 Borna Sosa
20 Josko Gvardiol
22 Josip Juranovic
8 Mateo Kovacic
10 Luka Modric
11 Marcelo Brozovic
4 Ivan Perisic
9 Andrej Kramaric
15 Mario Pasalic