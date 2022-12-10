Spor ÖZET | Arjantin unutulmayacak maçta Hollandayı eledi
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ÖZET | Arjantin unutulmayacak maçta Hollanda'yı eledi

Arjantin, Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası özet izle: Hollanda-Arjantin maç özeti ve golleri izle: Messi gol izle Messi asist izle
Lionel Messi- Arjantin

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Lusail Stadı’nda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz’un düdük çaldığı mücadelede Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Arjantin, Hollanda’yı normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Normal süresi beraberlik ile sonuçlanan mücadelede golleri 35’inci dakikada Molina ve 73’üncü dakikada penaltı vuruşundan Lionel Messi kaydederken; Hollanda’nın golleri ise 73’üncü ve 90 11’inci dakikada Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst’dan geldi. Uzatma bölümü de eşitlikle geçen maçta seri penaltı atışlarında rakibi 4-3 mağlup eden Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Mücadele 13 Aralık Salı günü oynanacak.

LIONEL MESSI BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

  • Arjantin’in 2’nci golünü atan Lionel Messi, attığı bu gol ile Dünya Kupası’nda Arjantin forması ile en çok gol atan oyuncu olan Batistuta’yı yakaladı. Dünya Kupası’nda attığı 11 gol ile Lionel Messi, Batistuta ile birlikte birinciliği paylaşıyor. Messi bir sonraki turlarda gol atması durumunda Dünya Kupası’nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu olacak.

WOUT WEGHORST’UN GOLLERİ YETMEDİ

  • Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Burnley takımından kiraladığı yıldız oyuncu Wout Weghorst, FIFA 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Arjantin ile Hollanda’nın karşı karşıya geldiği mücadelede 78’inci dakikada Memphis Depay’ın yerine oyuna dahil oldu. Weghorst, 83'üncü ve 90 11’inci dakikada Hollanda’yı uzatmalara taşıyan golleri kaydetti fakat bu goller Hollanda'ya yetmedi ve Arjantin seri penaltı atışları sonrası sahadan 4-3 üstün ayrılan taraf oldu.
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