Arjantin-Suudi Arabistan maçında ofsayt taktiği ile iptal edilen goller damga vurdu

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği ve 2-1 Arabistan'ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye ofsayt nedeniyle iptal edilen goller maçın ardından en çok konuşulan başlıklardan oldu.

ARJANTİN- SUUDİ ARABİSTAN: 1-2

Messi ve arkadaşlarına şok! Arjantin 2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'la karşılaştı. Arjantin maçın hemen başında 1-0 öne geçse de Suudi Arabistan büyük bir sürprizi imza atarak mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.

ARJANTİN- SUUDİ ARABİSTAN MAÇINDA İPTAL EDİLEN GOLLER

Arjantin, 35. dakika itibarıyla Suudi Arabistan karşısında 7 kez ofsayta düştü. 7 ofsayt kararının 3'ünde top filelerle buluştu.

22. dakikada, Lionel Messi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Arjantin'de Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada ise Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.

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Suudi Arabistan maçının ilk yarısında yedi kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam sayısını şimdiden geride bıraktı (6).

Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası'nın ilk sürprizine imza attı!



ℹArjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XiA6iltBGZ — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2022

ARABİSTAN'DA 'JORGE JESUS' İZLERİ

Suudi Arabistan, Arjantin karşısında riskli bir oyun formatıyla çıkarken, savunmada sık sık ofsayt taktiği uyguladı. Arabistan, bu taktikte başarılı olurken rakibine savunma arkasında da geniş alanlar verdi.

Lionel Messili Arjantine Jorge Jesus taktiği Rekor kırıldı, goller iptal oldu

Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği akıllara Jorge Jesus'u getirdi. 2018 yılında bu ülkede Al Hilal takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın oyun felsefesinin izleri 2022 Katar Dünya Kupası'nda kendini gösterdi.

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İLK 11'DEN 9 OYUNCU AL HİLAL'DEN

Dikkat çeken bir başka nokta ise; Al Hilal takımından birçok oyuncu, aynı zamanda Arabistan milli takımının ana iskeletini oluşturuyor. Arjantin karşısına çıkan ilk 11'den 9 oyuncu Al Hilal takımında forma giyiyor.

Arjantin karşısına maça başlayan Ali Albulayhi, Yasir Al Shahrani, Salman Al Faraj, Salem Al Dawsari ve Mohammed Kanoo Jorge Jesus'la aynı dönemde çalışmıştı.

Arjantin karşısında kapalı savunma yerine açık bir futbol anlayış sergileyen Suudiler, Jesus'un Fenerbahçe'sinden aşina olduğumuz ofsayt taktiğine de sıklıkla başvurdu.

Bu durum Arjantin - Suudi Arabistan maçını izleyen futbolseverlerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

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ARJANTİN- SUUDİ ARABİSTAN ÖZET

Stat: Lusail

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Arjantin: Martinez, Molino, Romero (Dk. 59 Lisandro Martinez), Otamendi, Tagliafico (Dk. 70 Acuna), Paredes (Dk. 59 Fernandez), De Paul, Di Maria, Messi, Gomez (Dk. 59 Alvarez), Lautaro Martinez

Suudi Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani (Dk. 90 9 Al-Burayk), Kanno, Al-Malki, Al-Shehri (Dk. 78 Al-Ghannam), Al-Dawsari, Al-Faraj (Dk. 45 4 Al-Abid / Dk. 89 Al-Amri), Al-Brikan (Dk. 89 Asiri)

Goller: Dk. 10 Messi (Penaltıdan) (Arjantin), Dk. 48 Al-Shehri, Dk. 53 Al-Dawsari (Suudi Arabistan)

Sarı kartlar: Dk. 67 Al-Malki, Dk. 75 Al-Bulayhi, Dk. 79 Al-Dawsari, Dk. 82 Abdulhamid, Dk. 88 Abid, Dk. 90 2 Al-Owais (Suudi Arabistan)

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DOHA (AA) - Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.

Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

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MESSİ'DEN TARİHİ GOL

Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.

Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.

Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.

Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.

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BAMBAŞKA BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu.

Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi 88 bin 12 kişinin izlediği duyuruldu.

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OFSAYT TAKTİĞİ NEDİR?

Ofsayt taktiği, defans oyuncularının top rakipteyken organize bir şekilde ileriye doğru hareket ederek, rakip hücum hattını uyutması demektir. Bir kontra-atakta olduğu gibi duran top organizasyonlarında da olabilir. Öncelik, defans oyuncularının organize olmalarıdır. Zira ofsayt taktiği bir oyuncunun geç kalması sonucu suya düşebilir.