Özgün Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? Son dakika Erdoğandan asgari ücret açıklaması
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Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? Son dakika Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yeni asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih verdi. 2022 sonu yaklaşırken 'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusuyla araştırmalar sıklaşırken, Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile bir görüşme yapacağını söyleyen Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret teklifimiz 9 bin lira oldu.” demişti. Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini değerlendirdi. Peki asgari ücretin 9 bin lira mı olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son asgari ücret açıklamasının detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur, ne kadar olacak, açıklanma tarihi ne zaman?
Yeni asgari ücret ne kadar, 9 bin TL mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, asgari ücrete ilişkin beklenen tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 9 bin lira mı olacak?

Bir gazetecinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücrete ilişkin görüşmesinin nerede yapılacağı konusundaki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde" olacağını bildirdi. Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe.
  • Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL

Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi 9.000 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı: "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi.

  • Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."

Yeni asgari ücret yarın açıklanır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

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