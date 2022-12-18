Özgün Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı son durum haberi
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Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı son durum haberi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Peki asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret 2023 zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ikinci toplantısını 14 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Komisyon üçüncü toplantısını da 20 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2023 asgari ücret
2023 asgari ücret

2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" açıklaması yaptı.

Toplantıda asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacaklarını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu: "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."

Asgari ücret zammı
Asgari ücret zammı

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını ümit ettiklerini belirterek, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Asgari ücret nasıl belirlenir?
Asgari ücret nasıl belirlenir?

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
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Asgari ücret zam oranı hesaplama nasıl yapılır?
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