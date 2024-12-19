Asgari ücret 2025 tutarı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Asgari ücret 2025 için üçüncü toplantısı bugün yapıldı. Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken asgari ücret bugünkü toplantıda netlik kazandı mı merak konusu oldu. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı. Ağar, rakamın gündeme gelmediğini açıkladı. İşte asgari ücret tespit komisyonu toplantısına ilişkin son dakika yaşanan tüm ayrıntılar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklama yaptı.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI İLK AÇIKLAMA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Kritik toplantı öncesi gelen açıklamalar yeni asgari ücret rakamına ilişkin senaryoları değiştirmişti. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklama yaptı. Ağar, masada rakamın telaffuz edilmediğini açıkladı.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.30'u gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda bir rakam telaffuz edildi mi merak ediliyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda herhangi bir rakam verilmemişti. Öte yandan yeni asgari ücret rakamına ilişkin 2. toplantı sonrasında önemli gelişmeler yaşanmıştı. Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası beklentiler değişmişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.