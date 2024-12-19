İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.30'u gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda bir rakam telaffuz edildi mi merak ediliyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda herhangi bir rakam verilmemişti. Öte yandan yeni asgari ücret rakamına ilişkin 2. toplantı sonrasında önemli gelişmeler yaşanmıştı. Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası beklentiler değişmişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.