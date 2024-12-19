2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı için gözler bugün yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir rakam açıklayıp açıklamayacağı merak konusu. Asgari ücret artışı sadece çalışanların maaşlarını değil, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi, engelli aylığı ve bedelli askerlik gibi birçok ödemeyi de etkileyecek. Kritik toplantıdan çıkacak sonuç, geniş bir kesimin yaşam standartlarını doğrudan belirleyecek.