Kamuoyunda yükselen beklentinin etkisiyle 2025 asgari ücreti için masada bulunan taraflardan Türk-İş asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.

Rakamı açıklamak için Türk-İş Başkanı Atalay kameraların karşısına geçti.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: YÜZDE 45 ARTI YÜZDE 20 REFAH PAYI

2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, taleplerinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olduğunu söyledi. Atalay, bu rakamın altında bir ücret verilirse karara imza atmayacaklarını açıkladı.

ERGÜN ATALAY'IN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yönelik taleplerini açıkladı. Atalay, bugüne kadar yapılan 3 toplantıda da hükümet ve işveren tarafının bir rakam söylemediğini belirterek, asgari ücret taleplerinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olduğunu söyledi.

Atalay, açıklamasında şunları söyledi:

"Asgari ücretin belirlenmesinde anti demokratik, 12 Eylül'den kalma bir yapı var. Bizim dışımızda Hak-İş ve DİSK de var. Buraya gelmeden önce onlarla da görüşüp, fikirlerini aldım.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı yaptı ancak bir rakam çıkmadı.

Maalesef çalışanların çoğu artık asgari ücret alıyor, şu anda asgari ücret geçim ücreti olmuş durumda. Asgari ücret büyük oranda özel sektörü ilgilendiriyor.

Ülkede kirada, doğalgazda, gıdada, eğitimde fiyat artışları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira civarına düşmüş durumda. Alım gücü emeklinin de, kamu işçisinin de düştü.

Şu anda herkes bir rakam veriyor, 28 binden 50 bine kadar giden.

Türk-İş Başkanlar Kurulu olarak ise asgari ücret talebimiz en az 29 bin 583 liradır. Enflasyon artı yüzde 20 refah payı olarak bu rakamı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hep diyor ya ekonomi iyiye gidiyor diye, o zaman versinler refah payını.

Talebimiz bu, bunu getirirlerse burada oluruz getirmezlerse masada olmayız."

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.30'u gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda bir rakam telaffuz edildi mi merak ediliyor. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda herhangi bir rakam verilmemişti. Öte yandan yeni asgari ücret rakamına ilişkin 2. toplantı sonrasında önemli gelişmeler yaşanmıştı. Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası beklentiler değişmişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2025 asgari ücret talebi ile ilgili açıklama yaptı. Asgari ücret zammı için ilk teklif belli oldu. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İş asgari ücret talebi için açıklama yaptı. Rakam, asgari ücret 3. toplantısı sonrası geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK AÇIKLAMA

Işıkhan, asgari ücret toplantısına ilişkin, "Hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadesini kullanırken, TÜRK-İŞ bu seferde bir rakam verilmediğini belirterek kendi rakam taleplerini açıkladı.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BELLİ OLDU

TÜRK-İş asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek asgari ücret rakamını açıkladı.

Buna göre TÜRK-İş'in asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu.



