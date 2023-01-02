Askerlik yerleri açıklanıyor! 2023 MSB askerlik yerleri sorgulama

2023 askerlik sınav yerleriyle ilgili beklenen duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Askerlik sınıflandırma ve celp tarihleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl, nereden öğrenilir? İşte son durum...

MSB ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu.

Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK CELP SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2023 yılı bedelli askerlik yerleri 25 Ocak'ta e-Devlet üzerinden açıklanacak.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

2023 yılında askere gidecek olan adayların sevk tarihleri belli oldu. Buna göre;

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Yedek subay/astsubay adayları ile er birinci gruplar 2 Şubat 2023'te, Er ikinci gruplar 2 Mart 2023'te ve Er üçüncü gruplar 6 Nisan 2023'te sevk edilecek.