İftar vakti, bugün Aşure Günü için oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Akşam ezanı ile iftar vakti girmiş olacak. Diyanet namaz vakitleri çizelgesi ile il ve ilçelerin akşam ezanı saati bulunabiliyor. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte 16 Temmuz 2024 Diyanet il il akşam ezanı saati...
AŞURE GÜNÜ AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
16 Temmuz 2024 aşure günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere akşam ezanı vakitleri belli oldu.
İstanbul: 20:42
Ankara: 20:23
İzmir: 20:42
Bursa: 20:39
Edirne: 20:53
AŞURE GÜNÜ İL İL NAMAZ VAKİTLERİ
AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024?
Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2024 yılında 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda, yalnızca aşure gününü oruçlu geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Pazartesi gecesi sahur yapmalı ve 16 Temmuz Salı gününü oruçlu geçirerek akşam ezanıyla birlikte iftarını yapmalıdır.
AŞURE GÜNÜ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR DİYANET?
Diyanet'in resmi internnet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.
z. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).