Özgün Aşure günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
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Aşure günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

8 Ağustos aşure günü olması nedeniyle bugün Aşure orucu için araştırmalar hız kazandı. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde, 'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur.' buyurmuştur. Peki Aşure orucuna naısl niyet edilir? Aşure günü oruç tutmanın sevabı, faziletleri nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşure günü orucu sevabı nedir, aşure günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?
Aşure günü orucu

Muharrem ayının 10. Günü idrak edilen bu özel günde Kerbela hadisesi anılıyor. İslam alemi için oldukça anlamlı olan bugünü değerlendirmek isteyen Müslümanlar “Aşure Günü orucunun sevabı nedir, aşure orucu faziletleri nelerdir” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte aşure günü oruç tutmanın faziletleri...

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126)

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AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI, FAZİTLERLERİ

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu.

"Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) aşure gününde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

AŞURE GÜNÜ ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), ”Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım” buyurarak (Tirmizî, ”Savm”, 47), bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.

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