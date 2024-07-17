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ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman 2024? Mezuniyet üç ders sınavı yüz yüze mi, online mı?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) mezuniyete üç ders sınavı detayları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Mezuniyet üç ders sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilecek. Peki, ATA AÖF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2024 ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav tarihi...

15:57 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:38 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ATA AÖF
ATA AÖF

ATA AÖF bütünleme sınavı ardından mezuniyete üç ders sınavı gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan ATA AÖF bütünleme sınavı tamamlandı ve sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

2024 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı 24 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF 3 ders sınavının giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.

Sınav giriş belgeleri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sorgulanabilir.



#ATA AÖF
#Atatürk Üniversitesi
#ata aöf mezuniyete üç ders sınavı
#atatürk üniversitesi mezuniyet sınavı
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