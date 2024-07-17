ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman 2024? Mezuniyet üç ders sınavı yüz yüze mi, online mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı ardından mezuniyete üç ders sınavı gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan ATA AÖF bütünleme sınavı tamamlandı ve sonuçları açıklandı. Peki ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?
2024 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF mezuniyete üç ders sınavı 24 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF 3 ders sınavının giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.
Sınav giriş belgeleri https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sorgulanabilir.