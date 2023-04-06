ATA AÖF
ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavlarının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı merak konusuydu. "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı Hakkında" başlıklı duyuruyla sınav tarihleri açıklandı. Peki, ATA AÖF bahar yarıyılı ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mi yapılacak?
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler duyuru sonrası bahar dönemi vize sınavlarının nasıl yapılacağına yoğunlaştı. ATA AÖF takvimine göre vize sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Ara (vize) sınavı üç oturumda gerçekleşecek. 1. ve 2.Oturum 8 Nisan 2023 tarihinde. 3. Oturum ise 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınav saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
ATA AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI?
Vize sınavları internet üzerinden, final ve bütünleme sınavları ise belirlenen il merkezlerinde yüz yüze yapılmaktadır.