AÖF bahar dönemi vize sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava sayılı günler kala sınav yerleri için araştırmalar sıklaştı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları giriş yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?