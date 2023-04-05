AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.







