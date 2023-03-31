AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
AÖF bahar dönemi vize ve final sınavları için tarihler merak ediliyor. Nisan ayında yapılacak olan vize sınavları öncesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler 'AÖF sınavları ne zaman?' sorgulamasını internet üzerinden yapıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, online mı?
2023 AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
AÖF 2023 bahar dönem sonu sınavları ne zaman?
2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?
AÖF sınavları online mi olacak?
Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi.
Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.
AÖF bahar dönemi uzaktan mı devam edecek?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?
AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklanmakta. Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri sınavdan bir hafta önce erişime açılmakta. AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.